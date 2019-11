per Mail teilen

Die türkische Polizei hat einen Anwalt festgenommen, der für das Auswärtige Amt die Angaben Asylsuchender aus der Türkei überprüft hat. Hunderte Akten über Asylanträge in Deutschland sind möglicherweise beschlagnahmt worden.

Ein Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara ist nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" festgenommen worden. Demnach befindet sich der Jurist Yilmaz S. bereits seit dem 17. September in Untersuchungshaft.

Im Audiobeitrag hören Sie von NDR-Reporter Peter Hornung mehr Details über den Fall:

Dauer 0:55 min Türkei: Anwalt verhaftet und Asylanträge beschlagnahmt NDR-Reporter Peter Hornung über den Fall der Verhaftung eines türkischen Anwalts des Auswärtigen Amtes.

Der Vorwurf: Spionage für Deutschland

Dem Anwalt werden laut türkischen Zeitungen "Verbindungen zu einer Terrororganisation" vorgeworfen, doch den Recherchen zufolge lautet der Vorwurf anders: Spionage für Deutschland. ein möglicher Hintergrund ist, dass Yilmaz S. früher als sogenannter Kooperationsanwalt für das Auswärtige Amt arbeitete. Diese überprüfen vor Ort Angaben Asylsuchender.

Diese Angaben werden dann an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) übermittelt, das prüft, ob ein Asylgrund tatsächlich vorliegt. Es ist laut Bamf davon auszugehen, dass auch Unterlagen über Personen in anhängigen Asylverfahren in die Hände der türkischen Behörden gelangt sind. Das Amt hatte die Verhaftung auf Nachfrage bestätigt.