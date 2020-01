Alle Stuttgarter S-Bahn-Linien sind auf der Stammstrecke in der Innenstadt unterwegs - da dieser Abschnitt in die Jahre gekommen ist, muss dort laut Bahn aufwändig saniert und mehrfach auch gesperrt werden. Philipp Pfäfflin:



Die erste Sperrung ist für Sommer 2021 vorgesehen. Da wird der Stuttgarter S-Bahn-Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen saniert - insgesamt sechs Wochen lang. Gleiches gilt für die Jahre 2022 und 23, auch da soll der Tunnel jeweils sechs Wochen lang gesperrt werden, teilte die Bahn mit. Während der Erneuerungs- und Wartungsarbeiten sollen die S-Bahnen über die Panoramastrecke, also oberirdisch fahren - allerdings pro Linie nur im 30 Minuten-Takt. Betroffen sind die Haltestellen Stuttgart Hauptbahnhof, Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld.

Im Sommer 2021 sollen Gleise und Weichen ausgetauscht werden, Schwerpunkt im Folgejahr ist dann vor allem die Sicherheit und im dritten Jahr ist geplant auch die digitale Signaltechnik ETCS einzubauen. mehr...