Deutsche Rückkehrer aus dem vom Coronavirus schwer betroffenen Gebiet um Wuhan sind auf dem Heimflug. Die Ankunft in Frankfurt verzögert sich, da Moskau eine Zwischenlandung verweigerte.

Das Flugzeug mit den deutschen Staatsangehörigen hat die chinesische Stadt Wuhan wie geplant verlassen. Das Team der Luftwaffe meldete auf Twitter, dass sie auf dem Rückweg sind.

Und hier dazu noch ein Bild unseres #A310 am Gate in #Wuhan. Passagiere und Gepäck an Bord sind wir auf dem Rückweg. #coronavirus https://t.co/8kKGNGrkyQ https://t.co/dTs83hnxgW Team_Luftwaffe, Twitter, 1.2.2020, 8:35 Uhr

Landung verzögert sich

Die Rückholaktion hat jedoch zu einem diplomatischen Eklat mit Russland geführt: Moskau verwehrte der deutschen Luftwaffen-Maschine mit 102 Deutschen und 26 Menschen aus anderen Staaten an Bord die zwingend benötigte Zwischenlandung. Der Airbus wurde deshalb zum Auftanken nach Finnlands Hauptstadt Helsinki umgeleitet.

Keine Landegenehmigung in Moskau

"Wir haben die Überfluggenehmigung gehabt und auch die Landegenehmigung war in Aussicht gestellt. Das hat sich jetzt anders entwickelt", sagte Verteidungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). "Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen in Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam dann noch mit dem Auswärtigen Amt besprechen."

Zuerst Gesundheitscheck in Frankfurt

Unter den Heimkehrern seien auch mehr als 20 Kinder, sagte Thomas Gebhard, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, bei einer Pressekonferenz im rheinland-pfälzischen Germersheim. Dort werden die heimgebrachten Personen für zwei Wochen in der Südpfalz-Kaserne untergebracht.

Keine Infektionen oder Verdachtsfälle an Bord

Es gebe unter den Passagieren niemanden, der infiziert sei, und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Die Teilnahme an dem Rückholflug ist freiwillig. Beim Hinflug seien an Bord der Maschine auf Bitten Chinas 10.000 Schutzanzüge mitgenommen worden, die vor Ort gebraucht würden, so Maas.

Zahl der mit Coronavirus Infizierten in China steigt weiter

In China ist die Zahl der Opfer des Coronavirus weiter gestiegen. Nach Angaben der Behörden sind mittlerweile 259 Menschen gestorben. Die Zahl der Infizierten hat sich auf mehr als 11.000 erhöht.

In einer Turnhalle auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens sind Feldbetten für die zurückgeholten Menschen aus China bereitgestellt. dpa Bildfunk picture alliance/Boris Roessler/dpa

Durch die steigende Zahl der Coronavirus-Infizierten steigt der internationale Druck auf China. Mehrere Staaten verhängten Einreiseverbote für Reisende aus China - unter anderem die USA und Australien. Weitere Länder wollen wie Deutschland derzeit ihre Staatsbürger aus China heimholen.

Dauer 2:47 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Mainzer Hygiene-Experte: Wie das Virus übertragen wird, ist noch unklar "Das Risiko ist sehr gering, dass die Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan vom Coronavirus betroffen sind", sagt Michael Pietsch, Leiter der Hygiene-Abteilung der Unimedizin Mainz. Video herunterladen (6,7 MB | MP4)

Siebter Fall in Deutschland

In Deutschland sind inzwischen sieben Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Ein Kind in Bayern hat sich offenbar bei seinem Vater angesteckt. Er und vier weitere Männer hatten in ihrer Firma an einer Schulung teilgenommen, die von einer Kollegin aus China geleitet wurde. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat war sie positiv auf das Virus getestet worden. Ein weiterer Mitarbeiter der Firma soll zudem betroffen sein. Allen sieben deutschen Erkrankten geht es nach Angaben ihrer Ärzte gut.

Auf der spanischen Insel La Gomera wird ein deutscher Urlauber wegen des Virus behandelt. Der Mann hat sich vermutlich in Bayern infiziert. Vier weitere Urlauber stehen unter Beobachtung.

Gesundheitsnotstand ausgerufen

Dauer 0:28 min WHO: Jetzt doch Gesundheitsnotstand wegen Corona Wegen des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation nun doch den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Warum die WHO ihre Meinung geändert hat, hat WHO-Sprecher Christian Lindmeier im SWR erklärt.

Die Weltgesundheitsorganisation hat die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China inzwischen zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Vergangene Woche hatte die WHO noch auf diese Einstufung verzichtet.

Für die Erforschung des neuen Coronavirus stellt die EU-Kommission zehn Millionen Euro bereit. So soll auch die Versorgung der infizierten Patienten verbessert werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Auch das Tübinger Unternehmen Curevac beteiligt sich an der Forschung gegen das Virus.