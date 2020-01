Arbeitnehmer, die auf dem Weg zur Arbeit ihr Auto tanken, sind dabei nicht gesetzlich unfallversichert. Das Gleiche gilt für Menschen, die vor dem Homeoffice ihr Kind in die Kita bringen. Wer dagegen sein Kind auf dem Weg zur Arbeitsstelle in die Kita bringt, ist unfallversichert; genauso wie Menschen, die bei Freund oder Freundin übernachten. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel am Donnerstag entschieden.