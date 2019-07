per Mail teilen

Geht es nach den Umfragen, wird die konservative Nea Dimokratia die Parlamentswahlen in Griechenland gewinnen. Dann würde ihr Parteichef Kyriakos Mitsotakis wohl neuer Regierungschef. Der amtierende Ministerpräsident Alexis Tsipras will jedoch nicht kampflos aufgeben.

Tausende waren bei Tsipras' letztem großen Wahlkampf-Auftritt in Athen dabei, als er entschlossen und immer wieder auch lächelnd dafür warb, den Regierungswechsel von links nach rechts doch noch zu verhindern.

"Niemand darf den Urnen fernbleiben, niemand darf diesem Kampf ausweichen." Alexis Tsipras, griechischer Ministerpräsident

Der 44-Jährige warb für eine Chance, das Programm seiner Partei umzusetzen - ohne die Auflagen der Troika, also die drei Kreditgeber, über sich zu haben. Die Kürzungen, die die Griechen ertragen mussten, seien ihm von der Troika aufgebürdet worden. Seine Regierung habe die Auflagen nur umgesetzt.

Troika Die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds bildeten die sogenannte Troika für Griechenland. Sie gewährten dem hoch verschuldeten Land Rettungskredite. Der Staatsbankrott konnte damit abgewendet werden. Drei Rettungspakete mit einem Gesamtumfang von fast 290 Milliarden Euro hat Griechenland seit 2010 erhalten. Am 20. August 2018 lief das letzte Rettungspaket aus.

Zwar hat sich Griechenland in der vierjährigen Amtszeit Tsipras' etwas erholt. Die Arbeitslosigkeit fiel von 26 auf 18 Prozent. Und vor knapp einem Jahr konnte Griechenland den Euro-Rettungsschirm verlassen. Doch nach wie vor ist es das am höchsten verschuldete Land in der EU.

Sehnsucht nach einem besseren Leben

Die Bevölkerung leidet unter den harten Einschnitten. Die Wähler wünschen sich vor allem ein besseres Leben - fast unabhängig von Parteipolitik. Im Zweifel vertrauen sie eher den Versprechen des neuen konservativen Hoffnungsträgers.

Rund zehn Prozentpunkte liegt Tsipras' Syriza bei den Meinungsforschern hinter der Nea Dimokratia (ND). Die stärkste Partei bekommt laut griechischem Wahlgesetz noch 50 zusätzliche Sitze im Parlament. Damit könnte die ND sogar allein die Regierung stellen und Parteichef Mitsotakis in die Fußstapfen seines Vaters, dem früheren Regierungschef Konstantinos Mitsotakis, treten.

Furcht vor Rückfall in alte Strukturen

Viele Menschen fürchten bei einem Wahlsieg der Nea Dimokratia eine Rückkehr zu alten Zuständen mit Korruption und die Herrschaft von Familiendynastien. Doch Mitsotakis, der seine Partei modernisiert hat, verspricht, keine Ämter an Verwandte zu vergeben. Er setzt auf wirtschaftlichen Aufschwung. Wie der genau gestaltet werden soll, bleibt jedoch vage.