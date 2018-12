Vorgezogene Neuwahlen in Israel

Die meisten Betriebe in der Region Bodensee-Oberschwaben sind sehr zufrieden mit dem Jahr 2018. Es sei das sechste Aufschwungsjahr in Folge gewesen, so die Industrie- und Handelskammer in Weingarten. Auch was 2019 betrifft, sind die Unternehmen überwiegend optimistisch gestimmt. Über 90 Prozent der Betriebe in Oberschwaben und am Bodensee erwarten eine stabile Geschäftslage auf hohem Niveau, so die IHK. mehr...