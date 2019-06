Vorerst keine US-Strafzölle auf mexikanische Waren

US-Präsident Donald Trump will vorerst keine Strafzölle auf mexikanische Importe erheben. Mexiko habe zugesagt, entschieden gegen illegale Einwanderung über die Grenze in die USA vorzugehen, schrieb Trump auf Twitter. Das US-Außenministerium teilte mit, Mexiko werde beispiellose Maßnahmen ergreifen - unter anderem solle Mexiko 6.000 zusätzliche Soldaten an der Grenze zu Guatemala einsetzen und härter gegen Schlepperbanden vorgehen. Die von Trump angedrohten Strafzölle hätten auch deutsche Firmen getroffen, die in Mexiko fertigen - zum Beispiel Volkswagen, BMW und Daimler.