Donald Trump ist im Aufwind - trotz Impeachment-Verfahren. Das liegt nicht zuletzt an der Schwäche der Konkurrenz. Die Demokraten sind nach Ansicht von USA-Kenner Thomas Jäger auf die Präsidentschaftswahl nicht gut vorbereitet.

US-Präsident Donald Trump hat seine Rede zur Lage der Nation genutzt, um im Jahr seiner möglichen Wiederwahl ein Loblied auf die Erfolge seiner Amtszeit zu singen. "Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor", sagte Trump am Abend (Ortszeit) im US-Kongress. In den Umfragen steht der Präsident so gut da, wie noch nie in seiner Amtszeit.

Das von den Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren erwähnte Trump mit keinem Wort. Er muss sich auch keine besonderen Sorgen machen, die seine republikanische Partei hat im Senat die Mehrheit. Und es sieht nicht danach aus, dass die Republikaner heute (ab 22 Uhr MEZ) gegen ihren Präsidenten stimmen werden.

Katerstimmung bei den Demokraten

Bei den Demokraten herrscht dagegen Katerstimmung. Die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, zerriss nach der Rede demonstrativ den Text der Trumprede und schrieb anschließend auf Twitter von einem "Manifest der Unwahrheiten"

Bei der ersten Vorwahl der Demokraten am Dienstag im Bundesstaat Iowa beherrschte eine technische Panne die Schlagzeilen: Bis jetzt gibt es nur Teilergebnisse, wonach der als moderat geltende Pete Buttigieg knapp vor dem stramm linken Bernie Sanders liegt. Joe Biden, Vizepräsident unter Barack Obama, erlitt eine Schlappe. Der Multimilliardär Michael Bloomberg stellte sich nicht zur Wahl, er will erst im März einsteigen.

"Mit Golfbällen zur Fußball-WM"

Dauer 2:39 min USA-Kenner Jäger: "Demokraten wissen nicht, hinter wem sie sich scharen sollen" USA-Kenner Jäger: "Demokraten wissen nicht, hinter wem sie sich scharen sollen"

Nach Ansicht von US-Kenner Thomas Jäger, sind die Demokraten auf den Vorwahlkampf nicht vorbereitet: "Das ist, als würde man eine Fußball-Weltmeisterschaft beginnen und der Platzwart hat Golfbälle dabei", sagte er im SWR. "Die Demokraten haben das große Problem, dass sie moderate Kandidaten haben, dass sie linke Kandidaten haben, aber nicht wissen, hinter wem sie sich wirklich gemeinsam scharen", so Jäger.

Den "Iowa-Siegern" gibt Jäger wenig Chancen: "Buttigieg ist ein moderater junger Mann, der sich Pragmatismus auf die Fahne geschrieben hat, aber er kommt bei den Minderheiten nicht an." Und Sanders sei viel zu links, um eine Chance gegen Trump zu haben.