Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen hat sich die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm klar gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen die AfD gestellt.

Wilhelm: Mir macht die Entwicklung ins Extreme ein bisschen Angst

Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin, die aus Thüringen kommt, sagte im SWR-Interview: "Mir macht diese Entwicklung ein bisschen Angst, die hier seit ein paar Jahren abläuft, was so in eine extreme Richtung geht, die mir überhaupt nicht gefällt."

Sie sei als Sportlerin jahrelang in der Welt herumgereist, sei überall gut aufgenommen worden und habe sich wohlgefühlt. "Ich möchte eben auch, dass das in meiner Heimat so passiert."

"Man sollte das Programm der AfD richtig lesen"

Das Anwachsen der AfD sieht Kati Wilhelm mit Schrecken. "Ich hoffe, dass dieser Trend gestoppt wird und dass die Leute wach werden. Klar: Die AfD nennt vielleicht mögliche Gründe, warum das ein oder andere nicht vorwärts geht, aber man sollte deren Programme richtig lesen – und auch eine andere Möglichkeit finden, sich dagegen zu wehren, dass es zu wenig vorwärts geht."

Es gebe natürlich Dinge, die den ehemaligen DDR-Bürgern auf der Seele brennen. "Ich glaube nicht, dass die AfD die Lösungen unserer Probleme ist und das ändern wird", so Wilhelm im SWR.