Greenpeace-Aktivisten haben das "C" aus dem CDU-Schriftzug an der Parteizentrale in Berlin entfernt. Sie wollen damit gegen die Klimapolitik der Partei protestieren. Den Buchstaben will Greenpeace vorerst nicht herausrücken.

Gut zwei Meter ist das rote "C" groß, das normalerweise an der Fassade der CDU-Parteizentrale in Berlin steht. Genau diesen Buchstaben haben Greenpeace-Aktivisten entfernt. Hinter die beiden verbleibenden Buchstaben "DU" hängten die Umweltaktivisten ein Banner mit der Aufschrift "sollst das Klima schützen."

Dauer 1:05 min Greenpeace-Aktion an der Berliner CDU Parteizentrale Das "C" war weg, dafür stand heute auf der Fassade der CDU-Parteizentrale ein Appell: "DU sollst das Klima schützen". Hinter der Aktion stecken Greenpeace-Aktivisten, die damit gegen die Klimapolitik der Partei protestieren wollen, erklärt Berlin-Korrespondentin Anke Michel im Audio.

Protest gegen die CDU-Klimapolitik

Mit der Aktion will Greenpeace gegen die "desaströse Umwelt- und Klimapolitik der CDU" protestieren. Die Umweltschützer kritisieren, dass das beschlossene Klimapaket der Regierung keine konkreten Maßnahmen enthalte, wie die festgelegten Klimaziele erreicht werden sollen.

Die CDU kann nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun. Die CDU muss zum C in ihrem Namen stehen, indem sie ein starkes neues Klimapaket schnürt, mit dem Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten kann. Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann

Greenpeace-Aktivisten befestigen ein Banner an der CDU-Parteizentrale in Berlin dpa Bildfunk picture alliance/Paul Zinken/dpa

Gleichzeitig waren die Aktivisten mit einem selbst hergestellten "C" in Berlin unterwegs. Auf Twitter machten sie auf die Aktion aufmerksam:

Greenpeace-Aktivisten mit rotem "C" in Berlin unterwegs Twitter, 21.11.2019, 16:46 Uhr

CDU reagiert gelassen

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte mit Humor auf die Aktion. "So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus", so die CDU-Chefin. Außerdem könne die Umweltschutzorganisation von der CDU durchaus etwas lernen.

Du sollst das Klima schützen. Aber Du sollst auch Deine Wirtschaft stark halten, damit Du das Geld erwirtschaftest, damit Du guten Klimaschutz machen kannst. Wir können übrigens beides. Annegret Kramp-Karrenbauer

"C" gibt es nur gegen "ordentliche Klimapolitik"

Die Fassade der Parteizentrale ist mittlerweile komplett kahl. Sowohl die beiden restlichen Buchstaben "D" und "U" sowie der Greenpace-Banner wurden abgehängt. Das "C" ist weiterhin im Besitz von Greenpeace. Und das soll nach Angaben eines Sprechers der Aktivisten auch erstmal so bleiben. Erst, wenn die CDU "ordentliche Klimapolitik macht", soll sie den entwendeten Buchstaben wieder zurückbekommen. Bis dahin soll das "C" drei Orte in Deutschland besuchen. Welche das sind, sagte Greenpeace nicht.