Beim Thema E-Mobilität klaffen Wunsch und Wirklichkeit in Deutschland weit auseinander. Kanzlerin Merkel wirbt vor dem morgigen Auto-Gipfel für die Mobilitätswende - und verspricht eine Million Ladestationen bis 2030.

Bis 2030 sollen in Deutschland eine Million Ladepunkte für E-Autos geschaffen werden - das sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. So steht es auch schon im Klimapaket der Bundesregierung. Beim Spitzentreffen mit der Autoindustrie soll nun über die konkrete Umsetzung beraten werden.

Merkel sagte, die Industrie werde sich am Aufbau der Ladesäulen beteiligen. Die Kanzlerin erwartet aber auch, dass die Hersteller bei der Kaufprämie für E-Autos weiter ihren Beitrag leisten.

Kanzlerin Merkel will das Netz der Ladestationen für E-Autos massiv ausbauen. dpa Bildfunk picture alliance/Jens Büttner/zb/dpa

E-Auto-Prämie soll steigen

Die Große Koalition will die Prämie erhöhen, damit mehr Menschen auf E-Autos umsteigen. Bisher gibt es einen Zuschuss von 4.000 Euro für reine Elektroautos. Für Hybride gibt es 3.000 Euro. Das Geld kommt je zur Hälfte vom Bund und den Herstellern.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte, dass bei dem Treffen verbindliche Vereinbarungen getroffen werden. Bis spätestens 2021 müssten 100.000 öffentliche Ladepunkte fest zugesagt werden. Derzeit gibt es laut Verkehrsministerium rund 21.000 öffentlich zugängliche Ladestationen für E-Autos.