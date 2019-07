per Mail teilen

Die Ursprünge des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gehen 75 Jahre zurück: Ihre Bedeutung ist über die Jahre gewachsen, es gibt aber auch viel Kritik an den Finanzinstitutionen.

Das 1944 in den USA geschaffene Bretton-Woods-System war eine internationale Währungsordnung mit festen Wechselkursen, das auf der damals mit Gold gedeckten Leitwährung US-Dollar basierte. Zur Absicherung des Abkommens wurden die Institutionen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank gegründet - im Dezember 1945.

Was die Weltbank macht, erläutert US-Korrespondent Torben Ostermann im Audio:

IWF: Traditionell ein Europäer an der Spitze

Mehr Welthandel, stabile internationale Finanzmärkte, Hilfe beim Aufbau von Finanzsystemen in Entwicklungsländern - das sind drei Ziele des Internationalen Währungsfonds, der am 27. Dezember 1945 in Washington seine Arbeit aufnahm.

Die Verantwortung für den Währungsfond trägt traditionell jemand aus Europa, Anfang der 2000er Jahre war es zum ersten Mal ein Deutscher: der spätere Bundespräsident Horst Köhler.

Lagarde-Nachfolge: nicht aus Frankreich oder Deutschland

Aktuell hat die Französin Christine Lagarde den Vorsitz, sie wechselt aber im September an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Die Nachfolge steht noch nicht fest, es dürfte aber kein Franzose oder Deutscher werden.

Auf dem letzten G7-Treffen der Finanzminister in Chantilly in der vergangenen Woche fiel häufig ein Name: Nadia Calvino, die spanische Wirtschaftsministerin. Offiziell nominiert ist sie aber nicht. Ebenfalls als heißer Anwärter gilt der Niederländer Jeroen Dijsselbloem. Er war bis Anfang 2018 Chef der Euro-Finanzminister.

Kreditgeber IWF

Gerät ein Mitglied in Zahlungsschwierigkeiten, kann es Hilfe beim Internationalen Währungsfond beantragen. Der IWF ist damit eine Art Kreditgeber. Er unterstützte so zum Beispiel Griechenland während der Staatsschuldenkrise mit Geld.

Damals wurde das Vorgehen in Griechenland heftig kritisiert. Im Nachhinein gestand auch der IWF Fehler bei der Griechenland-Rettung ein. Je finanzkräftiger ein Land ist, desto größer ist sein Einfluss beim Währungsfond.

Um das etwas abzuschwächen beschlossen die G20-Finanzminister 2010, die Stimmenanteile zugunsten der aufstrebenden Schwellenländer aufzuteilen.