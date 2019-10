Martin Rupps empfiehlt die Beiträge des SWR Programmschwerpunkts „Tabu“. Wenn ein Tabu verschwindet, kann das ein Zeichen der Befreiung sein. Ein Kommentar.

SWR Aktuell beschäftigt sich derzeit mit Tabus. Also mit Themen, über die nicht oder nur ungern gesprochen wird. Morgens zwischen Sieben und Acht geht es im Radioprogramm SWR Aktuell und am Sonntagmorgen in SWR1 um Tabus. SWRAktuell.de stellt vermeintliche und wirkliche Tabus vor: Schwule Kicker im Fußball. Wechseljahre. Depression.

Wer durch Privatsender wie RTL2 zappt oder in sozialen Netzwerken surft, stößt auf schmerzhafte Tabubrüche. Keine noch so private Sphäre scheint mehr durch Übereinkunft oder Tradition geschützt. Frauen und Männer in verantwortlichen Ämtern werden auf unsägliche Weise verunglimpft.

Nicht in Stein gemeißelt

Trotzdem stimme ich keinen Untergangsgesang an. Tabus waren noch nie in Stein gemeißelt, sie kommen und gehen. Nicht selten ist ein Tabubruch Ausdruck des sozialen Fortschritts: Lesben und Schwule können sich angstfrei zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen. An der Seele erkrankte Menschen begeben sich ohne Schuldgefühle in eine psychotherapeutische Behandlung. Frauen sprechen mit Frauen über die Wechseljahre.

Tabus haben ihrem Wesen nach etwas Bedrohliches. Der Tabubruch steht unter Strafe. Für manche Tabus muss das auch so bleiben. Bei anderen geht ihr Verschwinden mit einer Befreiung einher.

Ich möchte Ihnen die SWR Aktuell Radio- und Online-Beiträge zum Thema herzlich empfehlen.