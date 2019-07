per Mail teilen

Die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zieht sich offenbar aus der Parteispitze der CDU zurück. Sie wolle ihr Amt als stellvertretende Parteivorsitzende ruhen lassen und beim nächsten Parteitag zur Verfügung stellen, sagte von der Leyen den Zeitungen der Madsack-Mediengruppe. Von der Leyen tritt voraussichtlich am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an. Sie ist die erste Frau in dieser Position.