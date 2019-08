Von der Leyen schlägt neuen Migrationspakt vor

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will Italien bei der Verteilung von Flüchtlingen entlasten. Innerhalb der EU sei ein Pakt mit einer neuen Art der Lastenverteilung notwendig, sagte von der Leyen bei einem Treffen mit Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom. Italien, Spanien und Griechenland seien wegen ihrer geografischen Lage dem Problem besonders ausgesetzt. Wie der neue Ansatz genau aussehen soll, sagte von der Leyen nicht. Vor allem EU-Staaten wie Ungarn und Polen lehnen es bisher ab, sich zur Aufnahme von Asylsuchenden verpflichten zu lassen. Italiens Regierung will Rettungsschiffe mit geretteten Migranten nicht in den Häfen des Landes anlegen lassen - zurzeit werden zwei Schiffe mit insgesamt mehr als 160 Flüchtlingen an Bord auf dem Meer blockiert.