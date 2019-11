Von der Leyen kündigt hohe Klimainvestitionen an

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat hohe Investitionen in den Klimaschutz angekündigt. Von der Leyen sagte bei einer in einer Rede in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, die neue Kommission wolle in den kommenden zehn Jahren eine Billion Euro in den Klimaschutz stecken. Das politische Ziel, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, werde sie gesetzlich verankern. Von der Leyen forderte außerdem einen stärkeren Führungsanspruch der EU in der Welt. Wörtlich sagte sie: "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen".