Von der Leyen für "Rede des Jahres" ausgezeichnet

Die Auszeichnung "Rede des Jahres" geht in diesem Jahr an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Rhetorik-Seminar der Universität Tübingen würdigt damit ihre Wahlrede vor dem EU-Parlament im Juli dieses Jahres. Von der Leyen habe dort ein eindrucksvolles und glaubwürdiges Bekenntnis zu Europa abgelegt, heißt es in der Begründung der Jury. Auch Gestik, Körperhaltung und die Verwendung von drei europäischen Sprachen in der Rede wurden gelobt. Die Auszeichnung "Rede des Jahres" gibt es seit 1998, Preisträger waren unter anderen Margot Käßmann, Marcel Reich-Ranicki und Navid Kermani.