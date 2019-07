Von Berlin nach Brüssel - Verteidigungsministern Ursula von der Leyen (CDU) soll neue EU-Kommissionspräsidentin werden. Eine Entscheidung, mit der die SPD nicht einverstanden ist.

In der SPD rumort es schon seit längerem: Die Sozialdemokraten sind unzufrieden mit der Großen Koalition in Berlin. Ende des Jahres wird die SPD einen Parteitag veranstalten, auf dem es auch um die weitere Zusammenarbeit mit der Union gehen soll. Die aktuelle Debatte über Ursula von der Leyen als mögliche EU-Kommissionspräsidenten wirft schon jetzt ihre Schatten auf den Parteitag.

Juso-Chef Kühnert sieht GroKo in Gefahr

Ende des Jahres werde Halbzeitbilanz gezogen, sagte Juso-Chef Kevin Kühnert im SWR. "Da wird man bewerten, was war und was noch kommen soll. Und so Ereignisse wie in dieser Woche mit Ursula von der Leyen tragen nicht unbedingt zur Wahrscheinlichkeit bei, dass es die Große Koalition am Ende des Jahres noch gibt."

Einen sofortigen Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition hält der Juso-Chef nicht für sinnvoll. In der Partei habe man sich für die Entscheidung auf dem Parteitag im Dezember geeinigt: "Für mich kommt der Punkt Ursula von der Leyen auf eine sehr lange Liste von Punkten, über die ich dann reden und die ich dann auswerten werde. Meine Antwort auf diese Frage ist dann absehbar."

Stegner: "Von der Leyen gehört nicht gerade zu den Leistungsträgern"

Der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hält die Nominierung Ursula von der Leyens für falsch. "Ich glaube nicht, dass es richtig ist, mit Frau von der Leyen jemanden zu wählen, der nicht auf dem Stimmzettel stand. Was man über Frau von der Leyens Qualifikationen sagen kann: Sie gehört nicht gerade zu den Leistungsträgern im Bundeskabinett," so Stegner im SWR.

Wie sich die Nominierung auf die Zukunft der Großen Koalition in Berlin auswirke, sei noch nicht absehbar, sagte Stegner. Die Debatte werde aber durchaus Einfluss haben: "Wir haben ein anderes europapolitisches Bild in unseren Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Insofern kommt es auf die Minusseite, wenn unsere Mitglieder darüber entscheiden, wie die Halbzeitbilanz ausfallen soll, die wir Ende des Jahres vornehmen werden."