Von der Leyen: Habe erst aus Medien von Handylöschung erfahren

In der Berateraffäre hat die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Verantwortung für gelöschte Handydaten von sich gewiesen. Von der Löschung habe sie erst aus den Medien erfahren, sagte die heutige EU-Kommissionspräsidentin dem "Spiegel". Durch den Vorgang seien ihrer Ansicht nach ohnehin keine wichtigen Informationen verloren gegangen. Zur Begründung sagte sie, SMS seien zwar für schnelle Kommunikation geeignet. Dokumente und Strategien würden in Bundesministerien aber woanders entwickelt und anders versandt. Der Untersuchungsausschuss zur so genannten Berateraffäre hatte die Handydaten als Beweismittel angefordert. Er untersucht, ob das Verteidigungsministerium bei der Vergabe von Aufträgen korrekt gehandelt hat.