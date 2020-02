per Mail teilen

In Spanien ist eine riskante Notlandung einer vollbesetzten Passagiermaschine glimpflich ausgegangen. Der Maschine war beim Start in Madrid ein Reifen geplatzt, Fahrwerk und Triebwerk wurden beschädigt. Die Maschine musste zunächst stundenlang in der Luft bleiben, um Treibstoff zu verbrennen und abzulassen. Der Jet sollte eigentlich nach Toronto fliegen und war deswegen vollgetankt.