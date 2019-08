Der Autobauer Volkswagen soll im Zuge des Dieselskandals eine weitere Geldbuße zahlen. Das Umweltministerium in Südkorea wirft VW vor, in acht Porsche- und Audi-Modellen eine illegale Software zur Abgassteuerung eingesetzt zu haben. Die Behörde verlangt deshalb umgerechnet gut neun Millionen Euro. Sie hat Klage bei der Staatsanwaltschaft in Seoul eingereicht. Volkswagen muss sich wegen der 2015 aufgedeckten Manipulation von Abgaswerten in mehreren Ländern vor Gericht verantworten.