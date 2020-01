Volksschauspielerin Veronika Fitz gestorben

per Mail teilen

Die bayrische Volksschauspielerin Veronika Fitz ist tot. Die 83-Jährige starb am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit, teilte ihre Tochter mit. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Hauptrolle in der Serie "Die Hausmeisterin" des Bayrischen Rundfunks. Zuschauer kennen sie aber auch aus den TV-Serien "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz". Zudem trat sie im Münchner Volkstheater und am

Bayerischen Staatsschauspiel auf.