per Mail teilen

Die Debatte um mehr direkte Demokratie in Deutschland nimmt Fahrt auf, beobachtet Martin Rupps. Politiker aus dem Südwesten wie Hendrik Hering (SPD) und Boris Palmer (Grüne) finden dabei ganz unterschiedliche Antworten.

Braucht es in Deutschland mehr direkte Demokratie, mehr Volksabstimmungen etwa? Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sagt nein. Wichtige Entscheidungen sollten von Politikern getroffen werden, die in demokratischen Wahlen Verantwortung auf Zeit erhalten. Direktdemokratische Elemente könnten Populisten „Tür und Tor öffnen“, so Hering.

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) spricht sich gegen mehr direktdemokratische Elemente wie Volksabstimmungen aus dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Andernorts im Südwesten hat gerade ein Politiker ein bisschen digitale Bürgerbeteiligung probiert: Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer ließ per App über den Bau eines Hallenbades und eines Konzerthauses abstimmen. Das Ergebnis schafft allerdings mehr Ratlosigkeit als Klarheit: Sind 12.000 Teilnehmer viel in einer Stadt mit 77.000 Einwohnern? Soll sich der Gemeinderat an das Votum gebunden fühlen oder nicht? Er hat die Debatte über Hallenbad und Konzerthaus erst einmal aufgeschoben.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne „Martin Rupps meint…“ erscheint als Teil des „SWR Aktuell Newsletter“. Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

In Mainz und Tübingen geben zwei Politiker sehr unterschiedliche Antworten auf eine gemeinsame Wahrnehmung: Entscheidungsabläufe der repräsentativen Demokratie stehen in Rede – und das keineswegs nur bei Populisten und Gegnern der Demokratie. Die Deutschen sind vermutlich überwiegend zu friedlich für eine Gelbwestenbewegung wie in Frankreich, aber die Schülerstreiks jeden Freitag für mehr Klimaschutz verlangen Antworten auf neue Protestformen.

In Tübingen konnten kürzlich Bürger per App über ein neues Hallenbad und einen neuen Konzertsaal abstimmen SWR Constantin Pläcking

Ich glaube, dass es sich Landtagspräsident Hering mit seiner Warnung vor Populisten zu einfach macht. Mit der gleichen Logik müsste man Autos verbieten in der sicheren Voraussicht, dass Menschen sich und andere damit totfahren könnten. Boris Palmer hat sich mit seinem neuen direktdemokratischen Element aufs Glatteis begeben und ist hingeplumpst. Die Debatte um eine „Demokratie 2.0“ in Deutschland hat erst begonnen!