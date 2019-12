Vogelschutzbericht: Weniger Kiebitze aber mehr Uhus

In Deutschland geht unter anderem der Bestand an Kiebitzen und Rebhühnern zurück. Das zeigt der Jahresbericht des Bundesamtes für Naturschutz. Als Grund nennt es den Ausbau der Landwirtschaft. Dadurch gebe es immer weniger Wiesen, auf denen die Tiere leben könnten und auch weniger Nahrung, wie zum Beispiel Insekten. Die Bestände von Seeadler, Uhu und Schwarzstorch nehmen nach dem Bericht dagegen wieder zu. Sie profitierten von intensiven Schutzbemühungen, so die Autoren. Der Vogelschutzbericht wird alle sechs Jahre an die EU-Kommission übermittelt. Aus den Meldungen der einzelnen EU-Mitgliedsländer entsteht ein europaweiter Bericht.