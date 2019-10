Italien kann die Zeichnung "Der Vitruvianische Mensch" von Leonardo da Vinci jetzt doch an den Louvre in Paris ausleihen. Ein Gericht in Venezien hat die Klage des Kulturgutschutzvereins Italia Nostra gegen die Ausleihe abgewiesen. "Der Vitruvianische Mensch" ist eines der berühmtesten Werke Leonardos. Die Zeichnung zeigt einen Mann mit ausgestreckten Armen und Beinen in zwei überlagerten Positionen. Die Ausstellung in Paris wird am 24. Oktober eröffnet.