Nach ersten Fällen des Corona-Virus außerhalb Chinas warnt der Berliner Virologe Christian Drosten vor Panik. Er räumt aber auch ein: "Wir wissen noch zu wenig über die Krankheit."

Erste Fälle des neuartigen Corona-Virus sind außerhalb Chinas bestätigt worden: Nach Auskunft der Gesundheitsbehörden in Südkorea sei eine Chinesin betroffen, die gestern ins Land gereist ist. Auch in Thailand sind zwei Infektionen und in Japan ein Fall bei Reisenden aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan bestätigt worden.

Dauer 0:58 min Flughafenkontrollen wegen Lungenkrankheit in Wuhan Ankommende Passagiere in der zentralchinesischen Stadt werden mit Wärmebildkameras kontrolliert.

Reisewelle zum chinesischen Neujahr: Weitere Ausbreitungen befürchtet

In China sind mittlerweile 200 Menschen an der rätselhaften Lungenkrankheit erkrankt. Ein weiterer Patient ist gestorben. Damit gibt es jetzt drei Todesfälle, wie die Gesundheitsbehörden in Wuhan mitteilten. Erstmals wurden auch Infektionen mit dem neuartigen Virus an anderen Orten in China, wie etwa in Peking, entdeckt.

Mit der jetzt anstehenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest könnte die Zahl der Erkrankungen dramatisch steigen.

Dauer 3:05 min Corona-Virus - wie groß ist die Gefahr einer weltweiten Verbreitung? Prof. Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern

Corona-Virus verwandt mit SARS-Erreger?

Die Herausforderungen für Wissenschaftler wie Christian Drosten: Sie müssen jetzt mehr über den Erreger erfahren, ihn verstehen und Gegenmaßnahmen entwickeln. Der Leiter des Instituts für Virologie an der renommierten Berliner Charité sagte im SWR: "Dieses Virus ist möglicherweise eng verwandt mit dem SARS-Erreger." An diesem bis dahin unbekannten Corona-Virus, dem Severe Acute Respiratory Syndrome, starben in den Jahren 2002 und 2003 etwa eintausend Menschen.

Neues Virus noch weitgehend unerforscht

Die Nähe zu SARS könnte ein Vorteil sein, denn dieser Erreger gilt als vergleichsweise gut erforscht. Problematisch sei allerdings, dass es von dem neuen Virus keine Proben außerhalb Chinas gibt. So könne man auch noch nichts über die Schwere des Krankheitsverlaufs sagen.

Virenforscher sieht in Deutschland noch keinen Grund zur Sorge

Für Europa und speziell Deutschland sieht der Mediziner Drosten derzeit keine akute Gefahr. Die Gesundheitsbehörden seien gut aufgestellt: Die Öffentlichkeit lasse sich schnell informieren, Ärzte seien gut erreichbar. "Als normaler Bürger muss man sich keine Sorgen machen", betont Drosten.

Vorbereitungen für Epidemie laufen

Für Medizin und Forscher heiße es dagegen, sich vorzubereiten, falls es doch zu einem Ausbruch kommt: Labore müssten ausgestattet werden, damit Tests im Ernstfall schnell durchgeführt werden können. Generell seien schwere und auffällige Symptome gut zu erkennen und eine Ausbreitung lasse sich so schneller stoppen, meint der Virologe.

Virenforscher Drosten: Infektionsrisiko gering

Der Berliner Virenforscher hält nichts davon, jetzt aus Angst vor einer Ansteckung Reisen nach China abzusagen. Chinesische Behörden sprechen von 220 bestätigten Fällen und drei Toten. Und auch wenn Experten davon ausgehen, dass die Zahl der Infizierten mit bis zu 1.700 weit höher ist: Christian Drosten geht nicht davon aus, dass man sich zufällig bei einem Aufenthalt in China infizieren könne: "Ich jedenfalls würde sofort nach Wuhan reisen."