Vierte Vorwahl in den USA hat begonnen

Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat im Bundesstaat South Carolina die vierte Vorwahl begonnen. Die Wahllokale sind noch bis ein Uhr nachts unserer Zeit geöffnet. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind der frühere Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders. Diese Vorwahl ist die letzte vor dem so genannten Super Tuesday, bei dem am kommenden Dienstag in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt wird. Feststehen soll der Kandidat der Demokraten im Sommer. Am 3. November wird er gegen US-Präsident Donald Trump antreten.