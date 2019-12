per Mail teilen

Skispringer Karl Geiger ist mit einem zweiten Platz in die diesjährige Vierschanzentournee gestartet. Er musste sich in seiner Heimat Oberstdorf nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Für den war es nach dem Vierfachsieg aus dem vergangenen Jahr der fünfte Sieg bei einem Tournee-Springen in Folge. Das haben vor Kobayashi nur Helmut Recknagel, Sven Hannawald und Kamil Stoch geschafft. Dritter wurde der Pole Dawid Kubacki.