Die deutschen Skispringer haben in der Qualifikation zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf überzeugt. Insgesamt qualifizierten sich neun Deutsche für den Wettkampf am Sonntagabend. Mit Stephan Leye, Markus Eisenbichler und Karl Geiger sprangen drei von ihnen unter die ersten sechs. Der weiteste Sprung in der Qualifikation gelang dem Österreicher Stefan Kraft mit 136 Metern. Der frühere deutsche Top-Athlet Richard Freitag schied nach einem enttäuschenden Sprung aus.