per Mail teilen

Der Österreicher Stefan Kraft hat die Qualifikation zum Abschluss-Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen - vor Daiki Ito aus Japan und dem Polen Kamil Stoch. Bester Deutscher heute: Constantin Schmid auf Platz 4. Der Dritte in der Gesamtwertung, Karl Geiger, wurde nur 16ter. Auch Markus Eisenbichler, Stefan Leyhe und Pius Paschke haben sich für das Springen an Drei-König qualifiziert.