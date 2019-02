Vier Bewerber für 5G-Versteigerungen zugelassen

per Mail teilen

Die Bundesnetzagentur hat vier Bewerber zur Versteigerung der 5G-Frequenzen zugelassen. Die Telekom, Vodafone, Telefonica sowie 1&1 Drillisch dürfen mitbieten. Das bestätigte die Behörde in Bonn. Die Auktion soll am 19. März beginnen. Telekom, Vodafone und Telefonica wollen den Termin allerdings kippen. Sie lehnen die Auktionsregeln ab und haben deshalb Eilanträge dagegen gestellt. Das Regelwerk verpflichtet die Konzerne, ihr Netz stückweise auszubauen, auch in ländlichen Gegenden. Außerdem müssen die Netzbetreiber bestimmte Antennen für ihre Konkurrenten öffnen. Wann das Gericht über ihre Eilanträge entscheidet, ist nicht bekannt.