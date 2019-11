Der Winter ist nun endgültig vielerorts in Österreich eingezogen. In Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark kam es durch starke Schneefälle zu Straßensperren, Stromausfällen und der Schließung von Schulen. Laut ZAMG ist selbst in Tallagen mit 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Foto: Christina Plößnig Mehr dazu in news.ORF.at #schnee #winter #wetter #kärnten #news #orfat