Monsunregen und heftige Gewitter sorgen in Südasien weiter für Chaos und Verwüstung. Im Norden und Nordosten Indiens, in Nepal und in Bangladesch kamen bereits mindestens 100 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben. Tausende mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Meteorologen rechnen auch in den kommenden Tagen mit starkem Regen.