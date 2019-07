per Mail teilen

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der Küste Tunesiens ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Nach Angaben der Hilfsorganisation tunesischer Halbmond haben Rettungskräfte insgesamt 72 Leichen geborgen. In der vergangenen Woche war das Schiff mit 86 Migranten an Bord im Mittelmeer untergegangen. Drei Menschen haben das Unglück überlebt. Einige werden noch vermisst. Die Flüchtlinge hatten sich von Libyen aus in Richtung Europa gemacht.