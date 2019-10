Viele Tote bei Kämpfen in Mali

Bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Mali sind nach offiziellen Angaben mindestens 40 Kämpfer getötet worden. Weitere 60 Soldaten gelten als vermisst. In den Staaten der Sahelzone sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv. Einige von ihnen bekennen sich zu den Terrorgruppen Al-Kaida oder Islamischer Staat. Vor allem in Mali kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen - ebenso wie in den angrenzenden Ländern Burkina Faso und Niger. Im Mali beteiligen sich 1.000 Bundeswehrsoldaten an einer UN-Mission.