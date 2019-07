Viele Stellen in Pflege weiter unbesetzt

per Mail teilen

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten Sofortmaßnahmen gegen die Personalnot in der Pflege zeigen offenbar noch keine Wirkung. Von den geplanten 13.000 neuen Stellen im stationären Bereich sei noch keine besetzt worden, berichtet das ARD-Magazin Fakt. Das habe eine Umfrage bei Krankenkassen ergeben. 2.300 Stellen seien bisher beantragt worden. Die Anträge würden derzeit noch geprüft, hieß es. Vor einem Jahr hatte die Bundesregierung angekündigt, die Personalnot in der Pflege in Angriff zu nehmen.