In Bayern, Österreich und der Schweiz sorgen die Schneemassen weiter für Probleme: In Säntis in der Ostschweiz rutschte eine Lawine sogar bis in ein Hotelrestaurant.

Die Lawine in Säntis verletzte mindestens drei Menschen. Der Lawinenkegel ist fast dreihundert Meter breit und fünf Meter hoch. Auch ein Postbus wurde getroffen und ein Parkplatz verschüttet. Wegen der hohen Lawinengefahr wurde die Suche nach Verschütteten gestern Abend eingestellt. Bayern: Katastrophenalarm in drei Landkreisen In Bayern ist der Regionalverkehr teilweise unterbrochen, weil die Bahn mit dem Räumen nicht mehr hinterherkommt. Auch viele Straßen sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. Inzwischen gilt in drei Landkreisen Katastrophenalarm. In der Nähe von München ist ein neunjähriger Junge von einem Baum erschlagen worden. Haushalte in Österreich ohne Strom In Österreich sind viele Dörfer immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Haushalte in den besonders stark betroffenen Gebieten im Westen des Landes waren zeitweise ohne Strom. Allein im österreichischen Bundesland Tirol waren es rund 1.600 Haushalte, in Salzburg meldete das Land vorübergehend mehr als 1.200 stromlose Haushalte.