Nach dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt gibt es weitere Indizien auf einen islamistischen Hintergrund. Nach Angaben der französischen Justiz fanden Ermittler in der Wohnung des Mannes ein Video, in dem er der Terrormiliz IS seine Treue schwor. Kurz nachdem der Attentäter bei einem Schusswechsel mit der Polizei gestorben war, hatte der IS den Anschlag für sich reklamiert. Frankreichs Innenminister Castaner wies das zurück.