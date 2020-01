Verwirrung um US-Truppenabzug aus Irak

Die USA haben Berichte zurückgewiesen, wonach die US-Truppen aus dem Irak abgezogen werden sollen - wie von der dortigen Regierung gefordert. US-Generalstabschef Mark Milley hat gesagt, man habe versehentlich einen falschen Brief in den Irak geschickt. Das Schreiben sei ein Entwurf gewesen - ohne gültige Unterschrift. Verteidigungsminister Mike Esper erklärte, es sei keine Entscheidung gefallen, Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Laut dem Fernsehsender CNN sollen nur einige hundert militärische Ausbilder und Verwaltungsangestellte das Land aus Sicherheitsgründen vorläufig verlassen. Die USA befürchten Vergeltungsanschläge durch Iran. Zuvor hatten Medien berichtet, dass die US-Armee den Abzug vorbereite und sich dabei auf einen Brief an das irakische Militär gestützt.