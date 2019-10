Die GroKo hat einen neuen Zankapfel: Der Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, in Nordsyrien eine international kontrollierte Sicherheitszone einzurichten, sorgt für Irritationen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will in Nordsyrien eine internationale Schutzzone einrichten. Während sich die CDU hinter den Vorschlag ihrer Verteidigungsministerin stellt, wir die Kritik aus der SPD immer heftiger.

Dauer 0:29 min SPD-Vize Stegner: "Kramp-Karrenbauers Vorschlag ist hochgradig bedenklich" Im Gespräch mit SWR Aktuell.

SPD-Partei-Vize Ralf Stegner erklärte im SWR: "Das ist keine Art und Weise, internationale Politik zu betreiben. Es ist auch gefährlich, sich in solche militärischen Dinge hineinziehen zu lassen, ohne das Ende zu bedenken."

"Einfach vorpreschen ist nicht der richtige Weg"

Stattdessen müsse Deutschland Diplomatie betreiben, wie es Außenminister Heiko Maas (SPD) bereits tue. "Aber einfach vorzupreschen, weil man meint, das sei jetzt nötig, ist bei so einem schwierigen Thema wirklich nicht der richtige Weg", sagte Stegner.

Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, sagte, es sei im Koalitionsausschuss stundenlang über die Lage in Nordsyrien diskutiert worden und Kramp-Karrenbauer habe "keinen Mucks getan über ihren Vorschlag".

CDU hält Initiative für schlüssig

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte dagegen, der Versuch, die Lage in der Region zu stabilisieren und eine Rückkehr von Flüchtlingen zu ermöglichen, sei ein kluges Ziel angesichts der schwierigen Situation. Er finde die Initiative "schlüssig".

SMS an den Außenminister

Kramp-Karrenbauer hatte ihren Vorschlag zu einer internationalen Sicherheitszone in Nordsyrien am Montag in mehreren Interviews vorgestellt. Außenminister Maas informierte sie per SMS.

Ziel sei es, den Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat" wieder fortzusetzen. Andererseits solle die Region stabilisiert werden. Die Ministerin informierte nach eigenen Angaben am Montag erstmals die Verteidigungsminister der USA, Großbritanniens und Frankreichs über ihren Vorschlag.