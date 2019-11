per Mail teilen

Zwei Monate dauert es, bis bekannt wird, dass ein Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara inhaftiert wurde. Er hatte sensible Daten über Asylbewerber in Deutschland bei sich. Rund 200 Akten könnten nun den türkischen Behörden in die Hände gefallen sein. Die Empörung ist groß.

Der türkische Anwalt war Mitte September festgenommen worden, der Fall wurde jedoch erst am Mittwoch öffentlich bekannt. Der Jurist war als sogenannter Kooperationsanwalt für die Botschaft tätig und überprüfte Angaben von Türken, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Es wird befürchtet, dass durch die Festnahme die Akten von 200 Asylbewerbern in die Hände der türkischen Behörden geraten sind.

Festgenommener Vertrauensanwalt: Maas will mit Türkei auf G-20-Treffen reden Die Festnahme des Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft sei "in keiner Weise nachvollziehbar", erklärte Bundesaußenmister Heiko Maas (SPD). Er möchte über den Fall mit seinem türkischen Amtskollegen auf dem G20-Gipfel sprechen.

47 Menschen hatten wohl Asyl in Deutschland beantragt

Die "Welt" berichtete am Freitag, dass insgesamt 47 Türken betroffen seien, die in Deutschland Asyl beantragt hätten. Sie seien umgehend informiert worden. Den Informationen zufolge arbeitete der Anwalt nicht nur für Deutschland, sondern war auch für Norwegen und die Niederlande im Einsatz.

Das Bundesinnenministerium sprach von einer Zahl im "mittleren zweistelligen Bereich". Die Anträge der Betroffenen würden jetzt unter Beteiligung des Sicherheitsreferats im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einer "umgehenden asylrechtlichen Prüfung unterzogen", sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter.

Maas will mit türkischem Außenminister sprechen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wolle den Vorgang am Rande des laufenden G20-Außenministertreffens in Japan mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu besprechen. Der türkischen Seite sei bereits mehrfach dargelegt worden, die Vorwürfe schnellstmöglich zu klären und den Anwalt wieder aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Scharfe Kritik aus Berlin

Es bestehe die Chance, "den Konflikt schnell und folgenlos aufzulösen" und den Anwalt freizulassen, sagte der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt der "Welt". Er setze darauf, "dass die türkische Regierung kein Interesse an einer Eskalation hat". Die türkische Regierung riskiere die "guten Beziehungen zu Deutschland", so Hardt.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, sagte der Zeitung, die Festnahme sei "ein gezielter Versuch der Türkei, an Informationen zu kommen, um Oppositionelle zu verfolgen und letztlich zu verhaften". Er forderte die Bundesregierung auf, den türkischen Botschafter einzubestellen.

Auch der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, forderte eine "klare Sprache der Bundesregierung", dass dieser Schritt "gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten verstößt". Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, derzeit gebe es keinen neuen Sachstand in dem Fall. Der Anwalt sei weiter in Haft.

Linksfraktionsvize Sevim Dagdelen nannte es "unverantwortlich", dass das Auswärtige Amt die Verhaftung so lange "geheim gehalten" habe. "Indem die Öffentlichkeit über zwei Monate nichts vom Vorgehen der türkischen Behörden und der Aneignung sensibler Daten über politische Flüchtlinge erfuhr, wurden Hunderte von Schutzsuchenden in Deutschland einer unmittelbaren Gefährdung durch den türkischen Geheimdienst und Erdoğans Netzwerk aus Spitzel-Imamen und Schlägerbanden in Deutschland ausgesetzt", kritisierte sie. Den betroffenen Flüchtlingen müsse umgehend Asyl gewährt werden. Nötig seien außerdem "Maßnahmen für ihre Sicherheit".

Pro Asyl fordert umfassende Aufklärung

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl verurteilte die Festnahme des Anwalts scharf. "Für uns ist das, was da geschehen ist, der größte anzunehmende Unfall", teilte Geschäftsführer Günter Burkhardt mit. Das Auswärtige Amt und das Bamf müssten jetzt offenlegen, auf welchem Weg diese sensiblen Daten in die Türkei übermittelt worden seien und welche Recherchen der Anwalt vor Ort angestellt habe. Mindestens eine der beiden Behörden habe sich im Umgang mit den Informationen zu den Asylfällen "naiv" verhalten.