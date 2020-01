Vertrag für Thüringer Minderheitsregierung steht

Der Vertrag für die Minderheitsregierung in Thüringen steht. Das haben Vertreter der Linken, der SPD und der Grünen am Abend in Erfurt mitgeteilt. Die Landesparteitage von SPD und Grünen müssen dem Programm noch zustimmen, Die Linke befragt ihre Mitglieder dazu. Der Koalition unter Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken fehlen vier Stimmen für eine Mehrheit. Um ihre Vorhaben durchsetzen zu können, ist sie deshalb auf Stimmen von CDU und FDP angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, der zweitstärksten Kraft im Landtag, lehnen alle Fraktionen in Thüringen ab.