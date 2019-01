Verteidigungsministerium nimmt Lufthansa in Schutz

per Mail teilen

Das Bundesverteidigungsministerium nimmt in der Diskussion um die Panne des Regierungsflugzeugs die Lufthansa in Schutz. Für den Zwischenfall maßgeblich gewesen sei ein Ausfall eines Bauteils und damit der Funkgeräte, teilte das Ministerium mit. Dies liege nicht am Unternehmen Lufthansa Technik. "Der Spiegel" hatte berichtet, das Unternehmen habe ein neues Kommunikationssystem eingebaut, aber die Bundeswehr nicht darüber informiert. Als das System während des Fluges zum G20-Gipfel ausfiel, habe die Crew der Regierungsmaschine deshalb eine falsche Notfall-Checkliste verwendet. Die Lufthansa sagt unter anderem, sie habe Informationen über das neue System weitergegeben.