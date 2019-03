In Ötigheim (Kreis Rastatt) wird der 68-jährige Viktor Gebert vermisst. Zuletzt wurde der Mann am Samstag gegen 18 Uhr gesehen, möglicherweise war er auf dem Weg zum Bahnhof Ötigheim. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nimmt die Polizei in Offenburg entgegen. mehr...