Vermummungsverbot für Demonstranten in Hongkong

Regierungsgegner in Hongkong dürfen künftig bei Protesten ihre Gesichter nicht mehr hinter Masken verstecken. Das hat die Peking-treue Verwaltung der Stadt angekündigt. Bei den Protesten tragen viele Demonstranten einen Mundschutz, wie man ihn aus Krankenhäusern kennt. Sie wollen damit verhindern, dass sie von der Polizei oder chinesischen Geheimdienstleuten erkannt werden.

"Wir müssen die Gewalt stoppen", sagte Regierungschefin Carrie Lam, die mit dem Vermummungsverbot ein Notstandsgesetz von 1967 aktiviert hat. Seit Monaten gibt es in der ehemaligen britischen Kronkolonie Proteste, in deren Verlauf es wiederholt zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen war.