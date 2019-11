Bei einer Party in einem Swinger-Club in Nordrhein-Westfalen sind elf Menschen verletzt worden. Mindestens zwei von ihnen waren kollabiert und kamen bewusstlos ins Krankenhaus. Rettungskräfte brachten rund 300 weitere, zumeist leicht bekleidete Gäste des Pärchen-Clubs in Sicherheit. Zuvor hatte die Feuerwehr Kohlenmonoxid in der Luft gemessen. Die Ursache dafür ist bislang unklar.