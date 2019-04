Die meisten deutschen Urlauber, die bei dem schweren Busunglück auf Madeira verletzt worden sind, sollen am Mittag nach Hause geflogen werden - und zwar in einem Flugzeug der Bundeswehr.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes soll die Maschine am Vormittag auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira landen. Medien aus Portugal berichten, dass bis zu 13 der 14 verletzten Deutschen zurückgebracht würden. Mindestens eine Person sei bereits ausgeflogen worden. Das Auswärtige Amt wollte diese Berichte nicht kommentieren.

Franka Welz berichtet unter anderem über die Bemühungen, die Verletzten transportfähig zu machen:

Nach dem schweren Busunglück auf Madeira mit 29 Toten, läuft die Suche nach der Ursache weiter auf Hochtouren. Einwohner und Touristen auf der portugiesischen Atlantikinsel müssen die Katastrophe immer noch verdauen. Für die überlebenden deutschen Urlauber gab es am Freitag eine gute Nachricht.

Bei dem Unfall am Mittwochabend nahe der Ortschaft Caniço waren nach Angaben der portugiesischen Behörden 29 deutsche Touristen ums Leben gekommen. Die Bundesregierung hat bisher keine Opferzahl genannt; das soll erst geschehen, wenn alle Opfer identifiziert sind.

Der Fahrer hatte in einer engen Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, in dem mehr als 50 Passagiere saßen. Der Bus war einen Abhang herunter auf ein Haus gestürzt. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt - als wahrscheinlich gilt, dass die Bremsen versagt haben könnten.

Drei Tage Staatstrauer in Portugal - Trauerfeier in Funch

In ganz Portugal galt derweil eine dreitägige Staatstrauer zum Gedenken an die Todesopfer. Auch vor dem Hotel Quinta Splendida, in dem die Urlauber wohnten, hingen die Flaggen auf halbmast.

In Funchal hatte die deutschsprachige evangelische Gemeinde am Karfreitag zu einer Trauerfeier in die Kirche Igreja Presbiteriana eingeladen. Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa legte am Unfallort einen großen Kranz mit Rosen und einer großen rot-grünen Schleife nieder und hielt eine Schweigeminute für die Opfer ab.