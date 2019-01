per Mail teilen

Wer erheblich schneller fährt als erlaubt und auch noch gut verdient, der soll auch höhere Strafen zahlen. Niedersachsens Innenminister Pistorius nannte ein wichtiges Argument für seinen Vorschlag.

Bei Tempo-Überschreitungen von mehr als 50 Kilometern pro Stunde soll das Bußgeld aus Sicht von Boris Pistorius (SPD) die Raser schmerzlich treffen - doch, so seine Überlegung in der "Süddeutschen Zeitung": 240 bis 680 Euro Strafe würden einem wohlhabenden Großverdiener oder einen Millionär nicht so viel ausmachen. Sie würden es besser verkraften als Leute, die wesentlich weniger verdienen. Die FDP im Bundestag sagt über die Idee, sie sei populistisch, bürokratisch und nicht praktikabel.

Verkehrsgerichtstag befasst sich mit vielen Themen

Pistorius hatte sich ausgerechnet zu Beginn des Verkehrsgerichtstages geäußert, der in Goslar tagt. Dort befassen sich acht Arbeitskreise bis Freitag mit Themen wie beispielsweise Dieselfahrverbote und Nachrüstung, automatisiertes Fahren oder so genannten Alkolock-Systemen, damit Betrunkene nicht losfahren können.

Wann werden Lkw-Abbiegeassistenten Pflicht?

Auch mit Lkw- und Busunfällen befasst sich ein Arbeitskreis. Dabei geht es vor allem darum, wann Abbiegeassistenten bei Großfahrzeugen vorgeschrieben werden.

Lastwagen ohne Abbiege-Assistenten könnte die Einfahrt in Städte verboten werden. Zu dem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten im Auftrag der Grünen-Fraktion im Bundestag, das dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt.

Tochter von Lkw überfahren - Vater kämpft für neue Technik

Werner Hartmann hat vor sechs Jahren seine 29-jährige Tochter bei einem Unfall mit einem abbiegenden Lkw verloren. Er fordert die verpflichtende Einführung sogenannter Abbiege-Assistenten und kritisiert das zögerliche Handeln der Politik. Hartmann sagte im SWR, die Politiker seien sich der Gefahr für Fußgänger und Radfahrer im toten Winkel wohl schon bewusst, "aber sie können sich nicht entscheiden."

Dauer 00:22 min Werner Hartmann: Tochter von abbiegendem Lkw getötet Vater kämpft für Abbiegeassistent

Sein Eindruck sei, "dass man die Augen aus wirtschaftlichen Gründen verschließe." Hartmann verweist dabei auf die Kosten, einen Lastwagen sicherheitshalber öfter abzubremsen, im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit, einen Radfahrer zu töten: "Da ist das Menschenleben doch preiswerter", sagt er sarkastisch.