Verkehrsexperten fordern Punkte für aggressives Fahren

Verkehrsexperten fordern, dass aggressive Autofahrer und Drängler Punkte in Flensburg bekommen. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar schlägt vor, dass das Thema auch mehr Raum in den Schulen bekommt. Die Experten fordern außerdem schärfere Regeln für Elektro-Tretroller. Diese sollten zum Beispiel mit Blinkern ausgestattet werden, damit beim Abbiegen beide Hände am Lenker bleiben. So sollen die E-Tretroller sicherer werden. Der Verkehrsgerichtstag gibt allerdings nur Empfehlungen ab - über entsprechende Gesetze entscheidet die Politik.