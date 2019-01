Der Winter ist nach dem eher milden Wochenende wieder zurück: Die Schneefallgrenze bewegt sich heute zwischen rund 200 und 400 Meter Höhe.

Viel Neuschnee gibt es vor allem im Schwarzwald, aber auch in Eifel und Westerwald. Die Temperatur liegt zwischen minus ein und plus fünf Grad. Dazu weht starker und böiger Wind aus West bis Südwest, in Hochlagen teils stürmisch.



In der Nacht gibt es weitere Schauer, die bis in tiefe Lagen als Schnee fallen. Die weiteren Aussichten: Morgen noch einzelne Schneeschauer, im Laufe des Tages meist trocken und zwischendurch Sonne. Am Mittwoch von Westen her zeitweise Schneefall.